Cacoal ultrapassou, nesta quinta-feira, 15, o número de 50 mil doses aplicadas, com mais de 36 mil pessoas recebendo ao menos a primeira dose da vacina contra covid-19. Desse total, cerca de 12 mil pessoas foram totalmente imunizadas com as duas doses, o que coloca o município como um dos líderes em vacinação tanto em números absolutos, como em proporção ao número de habitantes.

De acordo com os apontamentos da Secretaria de Estado da Saúde, o município havia recebido, até a última quarta-feira, o total de 54.111 doses e já aplicou 50.095 doses, o que representa 92,6% do total, mas esse índice é bem maior, pois não estão contabilizados aí as vacinas aplicadas na quarta e quinta-feira (14 e 15 de julho).

Conforme os dados revelados pela Sesau, até o último dado consolidado, cerca de 45% dos moradores de Cacoal receberam ao menos a primeira dose e, destes, aproximadamente 15% já recebeu as duas doses de uma das vacinas aplicadas (AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Jansen).

O prefeito Adailton Fúria (PSD) afirma que manteve contato com várias autoridades do estado e também com a bancada de Rondônia no Congresso Nacional para cobrar o envio de mais doses de vacinas e o foco é acelerar a aplicação da segunda dose em paralelo à continuidade da vacinação ao restante da população.

“Em Cacoal a vacina que chega é rapidamente aplicada porque temos pressa em imunizar a população, vencer a pandemia e dar prosseguimento a outros investimentos tão necessários ao crescimento do município”, destacou.