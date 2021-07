Odair Cesar Gomes Viana, de 39 anos, que estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira, 14, leia (AQUI), foi encontrado nesta quinta-feira, 15, morto dentro do rio Pires de Sá, na linha 135, área rural de Vilhena.

Parte do veículo, uma motoneta Biz de cor vermelha, na qual Odair havia saído de casa, estava sobre seu corpo.

À primeira vista, a perícia observou cerca de 5 disparos de arma de fogo no cadáver, sendo dois na cabeça e três no tórax.

A reportagem do Extra de Rondônia, falou com um amigo da vítima, no qual relatou que num grupo de rede social, onde a família buscava por informações, alguém contou que havia visto uma pessoa na ponte da linha 135, onde a vítima foi encontrada que agia de forma estranha, ou seja, tentado apagar algum resquício de algo que poderia ter acontecido no local. Porém, foi encontrado marcas de sangue nas tábuas da ponte.

Ainda segundo o amigo de Odair, ele teria sonhado que iria morrer e não veria seu neto crescer, mas a família acreditou que seria porque ele estava prestes a fazer uma cirurgia e estava com medo.

Contudo, agora a polícia deverá investigar se a vítima foi assassinada naquele local ou se foi desovada.

Após o trabalho da perícia, o corpo foi removido pela funerária São Matheus.