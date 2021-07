Em reunião com o chefe da 3º Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Ariquemes, Gibson de Souza, na quarta-feira 14, o senador Confúcio Moura (MDB/RO) assegurou que irá viabilizar recursos em favor das obras de reforma e ampliação na infraestrutura predial da sede da unidade policial do município, localizada no KM 519 da BR 364, em frente a Associação dos Pecuaristas de Ariquemes (APA).

De acordo com Gibson, o recurso pleiteado na ordem de R$ 500 mil atenderá a PRF de Ariquemes em melhorias e modernização das instalações físicas da delegacia como: a ampliação da unidade predial, auditório, banheiros e alojamento feminino, almoxarifado e salas de Análise.

“Nossa sede administrativa de Ariquemes foi construída há mais de 30 anos e estas melhorias são de suma importância, pois vão proporcionar mais conforto e estrutura para que os policiais exerçam suas funções no prédio”, ressaltou Souza.

Após as explanações, o senador Confúcio Moura assumiu o compromisso de intervir em favor da PRF de Rondônia. “Realmente a atual delegacia de Ariquemes não atende mais as necessidades da corporação, está perdendo para todas as demais do Estado, e, portanto, precisa ser ampliada. Por isso, assumi este compromisso de intermediar na liberação deste recurso”, assegurou o parlamentar.

“Muito obrigado senador por sua atenção especial em favor da PRF de Rondônia. Certamente a população será a maior beneficiada com o atendimento dessas demandas”, agradeceu o chefe da 3º Delegacia de Ariquemes, em nome da PRF de Rondônia.