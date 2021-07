O Governo do Estado de Rondônia, sancionou e publicou a Lei 4.990, que institui o projeto “Gravidez Segura”, o qual trata sobre a “Conscientização e Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal”. A mesma é oriunda da proposição 590/2020 de autoria do deputado Eyder Brasil (PSL), e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

A Lei 4.990, visa a prevenção, mediante as orientações às gestantes, sobre os riscos da ingestão de bebidas alcoólicas e de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas durante a gravidez. Além disso, órgãos do poder executivo, entre outras entidades, podem organizar campanhas de prevenção especiais durante a realização do projeto.

“A lei representa um momento de demonstração de amor à vida, assim como proteção aos frágeis e indefesos”, frisou Eyder Brasil.

A Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) é uma doença causada pela ingestão de álcool pela mãe durante a gravidez e pode ocasionar defeitos no feto que variam de leves a graves, causando problemas de comportamento e falta de crescimento, entre outros.

Alguns dos efeitos mais graves são a desfiguração do rosto e o retardo mental da criança. Por essa razão, a nova lei vai ajudar a preservar vidas e dar mais visibilidade ao problema e suas consequências.