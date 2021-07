Nesta quinta-feira, 15, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) ressaltou que destinou, em janeiro deste ano, R$ 1 milhão para ser investido na melhoria da saúde de Vilhena, mas encontrou dificuldades para a aplicação da verba devido à falta de cooperação da Prefeitura.

Rosangela lembrou que em janeiro deste ano conversou com o prefeito Eduardo Japonês (PV) e o então secretário de Saúde do município, Afonso Emerick, e informou que, a pedido da vereadora Nica Cabo João (PSC), destinaria esse importante recurso para ser investido na saúde de Vilhena.

Na época, a deputada ressaltou que Nica Cabo João iria se reunir com os médicos do Hospital Regional para fazer um levantamento dos equipamentos que precisavam ser adquiridos prioritariamente. Mas, infelizmente, a prefeitura de Vilhena não cooperou para receber o recurso e para sua aplicação.

Para sanar o problema destinou via Estado o recurso para compra de um aparelho de endoscopia para atender os pacientes do Hospital Regional de Vilhena.

De acordo com Rosangela Donadon, para a realização da compra do aparelho de endoscopia é preciso que a prefeitura coopere e destine uma sala equipada ou adaptada para receber o aparelho e faça uma carta para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informando a disponibilidade para receber o equipamento que muito vai ajudar na saúde do município.

“Tenho batalhado para trabalhar em prol da população de Vilhena, destinado recursos importantes para saúde do município, mas o prefeito Eduardo Japonês não tem cooperado por interesses políticos. Um exemplo disso, foi que em janeiro deste ano destinei R$1 milhão para ser investido na saúde e a aplicação da verba não foi feita devido à falta de cooperação da Prefeitura de Vilhena. Fico triste que, ao invés do prefeito trabalhar para população, age de acordo com interesses partidários e fala inverdades na imprensa, dizendo que não tenho destinado verbas para Vilhena, mas creio que verdade prevalecerá”, disse a deputada.

Rosangela Donadon salientou que tem tentado dialogar com o prefeito, mas infelizmente não tem obtido resultado e, a partir de agora, toda tratativa com Eduardo Japonês se dará através dos meios de comunicação.

A deputada informou que enviou um ofício para a Secretária Municipal de Vilhena nesta quinta-feira, 15, sobre a alocação de emenda do aparelho de endoscopia e espera que ele seja respondido prontamente, no prazo de uma semana, para dar seguimento a compra do aparelho que vai beneficiar a população. Caso o ofício não seja respondido, a deputada irá fazer a cobrança novamente da resposta através da imprensa.

“Espero que o prefeito Eduardo Japonês coopere e que esse processo possa dar seguimento para compra do aparelho de endoscopia que vai contribuir para melhorar a saúde de Vilhena e beneficiar a população”, finalizou.