O 4º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, promovido pela Sicoob Credisul, terá início no dia 24 de agosto e irá até 14 de setembro de 2021, mas para os estabelecimentos participantes o festival começará antes da abertura oficial.

O festival possui o formato de circuito gastronômico, no qual cada estabelecimento irá disponibilizar em seu menu o prato criado exclusivamente para o evento.

Os participantes vão receber previamente a consultoria de um chef especialista em comida regional e criarão o prato utilizando ingredientes regionais, inspirados no tema do festival que este ano é “Comida com Afeto” em referência ao movimento comfort food. (Co nfira aqui o regulamento). Dois encontros com o consultor já estão agendados para os dias 26 e 27 de julho. Mais informações, os interessados poderão ligar no (69) 3316-6153.

Os estabelecimentos que se enquadram nas categorias Restaurantes, Bares, Hamburguerias, Cafeterias e Docerias podem participar se inscrevendo até 20 de julho (Inscreva-se aqui). Com o prato criado, os participantes concorrerão ao título “Prato do Ano”, em sua categoria, e Destaque Empreendedor, o melhor no quesito inovação, recebendo a certificação do festival. Os atendentes também serão avaliados e concorrerão ao título de “Garçom do Ano”, com premiação de uma Poupança Sicoob no valor de R$ 1,5 mil.

AVALIAÇÃO

Pelo júri técnico e júri popular, os pratos serão avaliados pelos quesitos: Apresentação do prato; Aroma; Sabor; Tato (Temperatura e Textura); Criatividade (Inovação); Ambiente.

Os atendentes serão avaliados por: Atendimento; Simpatia; Apresentação pessoal (Higiene e Vestimenta).

As avaliações do júri popular acontecerão no aplicativo Sicoob Sabor, que estará disponível para download na App Store e Google Play a partir da abertura do festival, no dia 24 de agosto.

PORQUE PARTICIPAR?

O Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena nasceu baseado na experiência positiva de centenas de festivais que ocorrem no país e no mundo. Os festivais gastronômicos estimulam a atividade, valorizam os ingredientes culinários regionais, incrementam a venda dos restaurantes e enriquecem as vivências gastronômicas dos clientes. Além disso, contribuem para a economia da cidade.

Paralelamente ao roteiro gastronômico, o Sicoob Sabor traz uma programação cultural com cursos, workshops, jantares, apresentações musicais, cinema ao ar livre e atividades para crianças. Em suas edições anteriores, o festival movimentou mais de 100 empresas de produtos e serviços da cidade, contribuindo para a economia local.