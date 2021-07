Após muitas reclamações por parte de familiares de pacientes que esperavam há horas por atendimento no Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal (Heuro), na noite da última quarta-feira, 14, o vereador Edimar Kapiche Vigilante (PSDB) foi solicitado a comparecer na unidade de saúde.

No local, o vereador acompanhou de perto o sofrimento de dezenas de pessoas de Cacoal e de diversos municípios da região. Kapiche aproveitou para criticar mais uma vez o governo do Estado pelo descaso nos serviços prestados no Complexo Regional de Saúde de Cacoal. Ele também lamentou a falta de fiscalização do setor, por deputados estaduais e federais da macrorregião.

Durante uma live direto do hospital Heuro, Edimar Kapiche lembrou que a unidade hospitalar de média e alta complexidade que recebe pacientes de mais de 36 municípios está abandonada pelas autoridades estaduais, responsáveis pela administração do pronto socorro.

“Aqui no Heuro tem a questão do atendimento ambulatorial, a sala vermelha e pessoas aguardando cirurgias. São várias situações em que a população sofre na área de saúde no estado de Rondônia. Nós temos 24 deputados estaduais, 12 aqui nesta macrorregião de 38 municípios e nós vereadores recebemos constantemente reclamações da população de Cacoal e de pessoas de outras cidades”, apontou.

Kapiche frisou ainda que por incompetência dos gestores estaduais muitos serviços públicos oferecidos à população no interior do estado estão sendo encerrados.

“Infelizmente esse governador do Estado é um incompetente, irresponsável e não olha para a saúde, principalmente do interior. Hoje para se fazer um cateterismo é preciso ir até Porto Velho, pois não há mais convênio com uma clínica daqui. Quem quiser fazer uma ressonância também tem que ir à capital. Antes tinha uma empresa terceirizada que fazia em Vilhena e o contrato foi encerrado. Esta semana um ônibus da saúde do município de Buritis sofreu um acidente e várias pessoas perderam suas vidas em deslocamento por atendimento em saúde. Então nós percebemos que a população sofre e as pessoas que têm a responsabilidade de cobrar não cobram. A população tem que dar a resposta às autoridades políticas estaduais”, desabafou.

“Eu quero dizer para a população de Cacoal que a Câmara e os vereadores de 37 municípios no dia 28 de junho realizaram um encontro da frente parlamentar de vereadores cobrando pela saúde nos hospitais Regional e Heuro e não apareceu nenhum deputado estadual nesse evento e nenhum representante do governo. Fizemos o encontro, debatemos a saúde, profissionais falaram das dificuldades e fizemos um relatório dos problemas enfrentados, dentre eles, falta de servidores, equipamentos e gestão, tanto se chegar uma pessoa e precisar ser transportada em situação grave não há ambulância de prontidão no Heuro. Tem que ligar no Regional para conseguir um veículo”, revelou.

Mesmo não sendo atribuição do vereador, pois o cargo que ocupa não alcança o governador, o parlamentar diz que não irá parar de cobrar as autoridades responsáveis pelo setor.

“Isso é o que nós vereadores podemos fazer, mostrar o descaso dos nossos representantes. Eu irei ficar falando desse péssimo governador, desse péssimo secretário estadual de saúde e da falta de representação em nível de estado, tendo em vista que não vemos nenhum deputado cobrando desse governo do Estado”, expressou o vereador.