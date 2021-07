Uma indicação apresentada pelo vereador Zé Duda (PSB) causou certa estranheza aos que acompanham o andamento das ações do parlamento em Vilhena.

Apesar da falta de equipamentos na Saúde pública o que motivou debates acalorados na última semana em Vilhena (leia mais AQUI e AQUI), Zé Duda pediu ao prefeito Eduardo Japonês, através da propositura de nº 40/2021, a aquisição de um aparelho de ultrassonografia portátil para a Secretaria Municipal de Agricultura, a fim de atender os produtores rurais, particularmente os que participam do programa “Balde Cheio”.

Conforme a indicação, o aparelho será para ultrassonografia bovina destinado ao diagnóstico e acompanhamentos de gestação de vacas.

Entrevistado pela reportagem do Extra de Rondônia para comentar a iniciativa, que acabou sendo criticada por alguns, Zé Duda explicou que a demanda tem procedência e deriva de pedido apresentado pelos produtores rurais, além de uma consultoria feita por um veterinário, que justificou a necessidade.

Ele disse que com o equipamento será possível acompanhar com mais cuidado o período de gestação das vacas, o que terá reflexos positivos na saúde dos animais, detectando eventuais problemas e antecipando soluções. “Isso vai ter resultado também na qualidade do produto que chega à mesa do vilhenense e dos derivados da pecuária de leite que são comercializados pelos produtores vilhenenses”, argumentou.

O vereador também explicou que o custo para os cofres públicos com esta iniciativa é muito baixo, com relação ao benefício que trará: “o equipamento que indicamos custa em torno de R$ 15 mil”, garantiu.

Zé Duda também aproveitou a oportunidade para reiterar seu compromisso com o setor de saúde de Vilhena. “Pedi ano passado, ainda para o deputado federal Mauro Nazif, R$ 1 milhão para o novo hospital, verbas que já estão na conta do Município, e mais um micro-ônibus de 35 lugares pra levar as pessoas a fim de receber atendimento na capital, assim como um veículo para a Saúde, que já está em fase de processo de compra”, declarou.

“Meu trabalho é pautado no contato permanente com a comunidade, e as demandas que eu encaminho pelo mandato são fruto desta comunicação direta com a população. Não me furto ao trabalho em virtude de críticas, e assim como levei esta questão dos nosso produtores ao Executivo, estou à disposição dos vilhenenses para apresentar outras proposituras”, encerrou o vereador.