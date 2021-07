Fruto de emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva (PTB), as obras de recapeamento de ruas no município de Cabixi foram iniciadas na quinta-feira 15. A empresa começou os trabalhos pela rua Bororó, na região Central.

De acordo com o deputado, o investimento visa a melhoria da infraestrutura urbana de Cabixi. Neiva explica que oito ruas serão recapeadas, totalizando pouco mais de três quilômetros.

Ezequiel Neiva observa que Cabixi é um município pequeno, com pouco mais de cinco mil moradores, e que está quase 100% asfaltado. No entanto, conforme o parlamentar, boa parte do asfalto existente é velho e precisa urgentemente de recuperação, sob o risco de perder o que já foi feito.

“Vamos recuperar o que está precisando, pois sabemos o quanto é caro para fazer um novo asfalto. O recapeamento deixará o pavimento restaurado, com mais tempo de vida útil”, atentou Neiva.

Com a emenda parlamentar destinada por Ezequiel Neiva serão recapeadas as seguintes ruas Aimorés, Carajás, Tupá, Tabajara, Caetés, Coroados, Bororós e Pitaguaras.