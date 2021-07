Uma jovem de 23 anos, foi detida pela Polícia Militar (PM) no começo da noite de sexta-feira, 16, suspeita de furtar dinheiro do caixa da empresa onde trabalhava, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a PM foi chamada no estabelecimento, onde a informação dava conta que uma funcionária havia furtado dinheiro do caixa.

Com isso, a guarnição foi até ao local, e em contar com o comunicante, este relatou que ao fechar o caixa notou que estava faltando R$ 300,00 em dinheiro, e que no lugar do dinheiro a funcionaria havia colocado um comprovante de cartão de credito do dia anterior.

O denunciante abordou a funcionária na saída da empresa e perguntou para ela e as demais funcionárias que estavam juntas, onde estaria o dinheiro que estava faltando. Após algum tempo a suspeita confessou que havia pegado o dinheiro e que estava em sua bolsa.

Uma policial militar feminina revistou a bolsa da jovem, e além dos R$ 300,00 – havia mais R$ 2.510,00 em dinheiro, onde afirmou que o valor pertencia a ela. Porém, o denunciante disse que revisou os caixas de dias anteriores e observou que houve desvio de valores.

Além disso, o comunicante viu nas imagens gravadas pelo sistema de segurança a hora que a jovem pega o dinheiro do caixa e guarda na bolsa.

Diante dos fatos, a suspeita recebeu voz de prisão e foi levada para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.