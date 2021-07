N.B.A., de 77 anos, procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, para registrar que seu filho J.B.M.A., de 47 anos, o agride constantemente.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o idoso ainda relatou que devida as agressões que sofre está com vários hematomas pelo corpo. Inclusive a última agressão ficou com ferimentos no braço direito e nas costas.

O idoso ressalta que o infrator reside na mesma casa e o maltrata constantemente, tanto fisicamente quanto com palavras de baixo calão e a intenção dele é ficar com o imóvel da família.