Um motociclista identificado como Anderson Paulo Branco, de 48 anos, morreu na manhã deste domingo, 18, após perder o controle do veículo e cair as margens da BR 370 que liga Colorado a Cabixi, região do Cone Sul do estado.

Conforme informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima trafegava pela rodovia em uma moto, quando próximo da linha 9, por motivos desconhecidos teria perdido o controle de direção e na queda acabou morrendo.

Um sitiante foi quem avistou a moto as margens da pista e logo após localizou o corpo da vítima.

A PM foi chamada e isolou a área para o trabalho da perícia, depois liberou o corpo para funerária Center Pax fazer a remoção.

Informação extraoficial dá conta que a vítima seria irmão de um empresário de Cabixi.