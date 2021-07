A reportagem do Extra de Rondônia apurou que uma confusão generalizada aconteceu na noite de sábado, 17, na cidade de Pimenteiras do Oeste, quando a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência num estabelecimento comercial, onde o som alto e algazarra estava fora de controle perturbando o sossego da comunidade.

As primeiras informações dão conta que uma guarnição foi ao local, e os PMs pediram para que o responsável diminuísse o volume do som, mas um homem que ainda não teve o nome divulgado partiu para cima dos policiais começando a confusão, com isso, outras pessoas também se envolveram no conflito, como os militares estavam em desvantagem, saíram e chamaram apoio policial de Cerejeiras, assim que o apoio chegou, foram para o local e não satisfeitos com a presença da polícia os frequentadores partiram para cima novamente, sendo necessário efetuar tiros de advertência e spray de pimenta para dispersar a multidão.

Informação ainda dá conta que houve prisões, entre elas de um vereador do município que participou da confusão.

>>>>Vídeos:

