A Conmebol adiou o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre Cerro Porteño e Fluminense, após a morte do filho do treinador da equipe paraguaia, Francisco Arce, em um acidente de trânsito. O jogo estava marcado para a terça-feira, 20 de julho, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, mas agora será disputado em 3 de agosto, às 19h15, no mesmo local, afirmou um comunicado da entidade.

O filho de Francisco Arce, Alexandro, 20 anos, morreu na madrugada de domingo após o carro que dirigia bater em uma árvore na avenida que leva ao principal aeroporto do país nos arredores de Assunção.

A nota disse que o adiamento da partida era devido ao “angustiante acontecimento e à sensibilidade do momento”. Arce foi uma das estrelas da seleção paraguaia na década de 1990 e se destacou como lateral direito de Palmeiras e Grêmio, além de ser treinador da seleção nacional duas vezes.

O Fluminense venceu o jogo de ida por 2 a 0, disputado em Assunção, em 13 de julho, com uma polêmica atuação do assistente e do encarregado pelo VAR, que foram suspensos por terem anulado um gol do time local por um impedimento que não existiu.

As oitavas de final da Libertadores começaram semana passada, depois de uma pausa do torneio pela disputa da Copa América no Brasil.