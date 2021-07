A confusão envolvendo quatro pessoas em Corumbiara aconteceu no fim de semana durante uma bebedeira. Um dos envolvidos acabou deixando uma garrafa de pinga cair no chão e quebrar, o que gerou uma discussão e o esfaqueamento de Wesley.

Segundo apurado, em dado momento da briga, Geovany segurou a vítima e João Vitor com um canivete desferiu golpes em seu rosto do lado esquerdo e região da cabeça. O terceiro envolvido tentou separar e evitar a tragédia incitando os colegas a irem para casa.

Com isso, uma testemunha das proximidades que ouviu a confusão acionou a polícia, pois a vítima estava caída no chão. A guarnição realizou buscas pelas localidades e identificou três pessoas com as características narradas e que confessaram o envolvimento na briga.

Os envolvidos alegaram que o canivete era da vítima, porém a arma não foi encontrada, e eles o haviam o acertado com uma garrafa durante a discussão. Diante dos fatos, Wesley foi encaminhado para o hospital e os três foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Cerejeiras.

Durante o registro da ocorrência Geovany tentava atrapalhar o trabalho policial, deitava no banco e chegou a ameaçar um dos policiais dizendo: “Só me levantou pelo braço porque era polícia e estava fardado. Isso não vai ficar assim, segunda-feira você vai ver o que é bom”.