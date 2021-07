Na madrugada de domingo, 18, um homem de 34 anos foi preso em Vilhena, em posse de uma arma de fogo artesanal, que provavelmente havia acabado de adquirir.

De acordo com o registro do caso, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que o motorista de um veículo Polo, de cor prata, que estava estacionado na Avenida Major Amarantes, próximo à antiga boate Village, estaria em posse de uma arma de fogo.

Já no local, os militares se depararam com o motorista parado próximo ao veículo e a esposa dele sentada no banco de trás.

No interior do carro os policiais encontraram sobre o banco do carona, uma arma de fogo, tipo caseira, municiada com dois cartuchos intactos de calibres 9mm e 380.

Já com o proprietário da arma estavam dois aparelhos celulares e em um deles havia uma foto da referida arma apreendida com a seguinte mensagem recebida: “Terminei de montar”.

Diante dos fatos o suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia da Polícia Civil para o registro do caso. O número do contato do agente que provavelmente seja seu fornecedor, também foi apresentado no registro para que seja investigado.