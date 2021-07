Na última terça-feira 13, foi aprovada a Lei 14.182/21 que trata do processo de privatização da Eletrobras. Para o deputado federal Mauro Nazif (PSB – RO), a privatização será nociva a população brasileira.

“Eu vejo o governo dizer que vai ser bom para o país, que as tarifas vão baixar, que vai ter mais competitividade e isso e aquilo. Mas nós já temos um exemplo muito claro de como vai acontecer de fato! E falo aqui do meu Estado, Rondônia, quando a Energisa, com o aval da Aneel entrou e prometeu melhoria dos serviços e redução das tarifas. O que se vê hoje é a piora na qualidade e aumentos absurdos nas tarifas. E agora o país inteiro vai ter o mesmo destino. Não tem como isso ser bom, com a privatização, perdemos o controle de um setor estratégico, perdemos soberania, sem falar que as tarifas mais caras vão cair no colo da população, que já padece com a crise atual da covid-19”, disse Nazif.

No dia 15, o PSB, junto com outros partidos, entraram com ação no STF contra a privatização.