O Extra de Rondônia teve acesso a vídeos que mostram como teve início um incêndio de grandes proporções registrado na noite de domingo, 18, próximo ao aeroporto de Vilhena. Leia (AQUI).

Como mostram as imagens, um grupo de amigos brincavam com um aeromodelo próximo à “Casa de Rondon” e logo após estes já se desesperam tentando apagar com extintores de automóveis, um princípio de incêndio causado pela queda do brinquedo.

Como o aeromodelo caiu em meio ao capim seco, o fogo se alastrou rapidamente e já no início da noite tinha tomado grandes proporções.

Devido ao vento e a velocidade que as chamas se alastravam, bombeiros que estavam de folga foram acionados montando uma equipe de cerca de 18 militares pra agir no controle do fogo.

Além dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal auxiliou na proteção da área, agindo desde as 17h30, quando ouve o incidente, até por volta das 23h para total liberação do local em segurança.

No combate ao fogo foram utilizados 3 caminhões de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros, 2 de uso exclusivo dos profissionais do Aeroporto e 1 caminhão pipa da Prefeitura Municipal.

Além dos veículos acima citados, foi necessário o uso da técnica de usar fogo contra fogo para limitar a área de destruição e evitar que a tragédia fosse ainda maior.

