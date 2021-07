No início da noite de segunda-feira, 19, um veículo VW modelo Santana foi incendiado dentro do quintal de uma casa localizada na Rua Mato Grosso, no bairro Eldorado, no município de Cerejeiras.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a moradora estava na casa de uma vizinha quando percebeu uma densa fumaça saindo do local e ao retornar rapidamente constatou que o veículo estava em chamas.

Segundo a moradora, o veículo é de propriedade de seu padrasto, que reside na área rural, e não era mais utilizado devido já estar em estado de sucata.

Apesar de se tratar de uma sucata, o dono do veículo alega que o fogo teve início por uma pane na bateria.

O corpo de bombeiros esteve no local e controlou o incêndio para evitar que as chamas atingissem o imóvel.