Com as novas normas municipais de enfrentamento a Covid-19, que estenderam o horário de funcionamento dos bares e lanchonetes para até 01h, com ocupação de até 50% da capacidade de cada estabelecimento, a Polícia Militar de Vilhena enfrentou dificuldades para controlar as aglomerações, pois mesmo com a flexibilização, o desrespeito por parte dos comerciantes e da população ocorreu em massa já no primeiro final de semana pós mudanças.

Só na noite do último sábado e madrugada de domingo, cerca de 7 guarnições tiveram que se dirigir a vários estabelecimentos comerciais após o horário estipulado para encerramento das atividades, e dar ordem de fechamento, pois além de descumprirem o horário, os proprietários também permitiram a permanecem de clientes com número elevado, oque acarretou em várias aglomerações pela cidade.

Entre bares, lanchonetes, distribuidoras e boates, também foi necessário que os militares interrompessem as atividades noturnas no Park Shopping Vilhena.

Já por volta das 04h, os militares dispensaram populares que se reuniram na Avenida Major Amarantes após o fechamento das boates, com carros de som e aglomerações de mais de 80 pessoas dançando na via sob efeito de bebidas alcoólicas.

As ligações para o número de emergência da Polícia Militar para denunciar perturbação de sossego e aglomerações também foram intensas.