Na tarde desta terça-feira, 20, um incêndio que teve início no capim, às margens da BR- 435, a cerca de 13 km de Colorado do Oeste, sentido Vilhena, causou danos em um propriedade, pois as chamas se alastraram e destruíram cerca de 10 alqueires que pasta formado.

Informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia dão conta de que o incêndio pode ter começado por uma simples bituca de cigarro jogada às margens da BR, que acabou incendiando o capim seco.

Uma unidade de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros de Cerejeiras, um caminhão pipa da Prefeitura Municipal e veículos do Instituto Federal-IFRO se dirigiram até a propriedade e controlaram as chamas para evitar que a destruição fosse ainda maior.

