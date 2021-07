No último final de semana, uma ponte localizada no Ramal Mini 7, no distrito de Verde Seringal, em Corumbiara, desabou por não suportar o peso de uma máquina New Holland 175/PC da Prefeitura Municipal.

Segundo o Secretário de Obras do município Edson da silva Moura, que falou com a reportagem do Extra de Rondônia, alguns vereadores estiveram no gabinete do prefeito Leandro Teixeira Vieira há alguns dias e pediram o conserto da ponte, pois ela estava em péssimas condições e colocava em risco os produtores rurais que precisam passar pelo local para escoar suas produções.

Ainda segundo Edson, ele solicitou que uma equipe avaliasse a ponte com urgência e foi comprovado que os sitiantes daquela região não poderiam escoar suas produções, pois se passassem com veículos de porte médio acima, estariam em risco.

“Durante os reparos, após a colocação de agulhas e linhas da ponte, o operador foi atravessar para finalizar o serviço e uma dessas linhas quebrou, o que acarretou a queda da máquina”, relatou Edson.

Por fim o secretário afirmou que apesar do susto, o operador não se feriu e a equipe continua realizando os reparos necessários para que a ponte seja liberada o mais rápido possível.