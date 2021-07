A paróquia Nossa Senhora das Graças juntamente com a Comunidade São Cristóvão de Vilhena realiza sua tradicional missa em comemoração a “São Cristóvão”, padroeiro dos motoristas. Para celebrar haverá uma programação religiosa e churrascada paroquial, no domingo 25.

A partir das 07h acontece a benção dos carros em frente a Comunidade São Cristóvão, logo em seguida haverá a missa de homenagem ao padroeiro nas duas igrejas.

Já as 10h inicia a entrega do churrasco com local de retirada de acordo com a cor da cartela, sendo verde na Comunidade São Cristóvão e azul na Nossa Senhora das Graças.

Para mais informações ou compra de cartelas do churrasco entrar em contato através do telefone 3322-8435.