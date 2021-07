Vilhena registrou nesta terça-feira, 20, 57 novos casos e 4 recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h de hoje: 13.709 casos confirmados de vilhenenses, 33.799 vacinados com a 1ª dose e 11.697 vacinados com a 2ª dose ou dose única, 251 óbitos de vilhenenses, 98 óbitos de moradores de fora.

Há atualmente no município 186 casos ativos, 183 casos suspeitos, bem como 13.267 já recuperados, 26 transferidos e 76 atendimentos no ambulatório.

A taxa de letalidade em Vilhena é de 1,86%, em Rondônia é de 2,47%, no Brasil é de 2,81%, na América do Sul é de 2,69% e no mundo é de 2,09%. (A taxa de letalidade indica a porcentagem dos pacientes contaminados que acabam evoluindo para óbito).

Há 23 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, sendo 16 de Vilhena e 7 de outras cidades, dois de Chupinguaia, dois de Santa Luzia, um de Cerejeiras e dois de Colorado.

Destes, 17 estão na UTI, sendo 6 intubados (quatro do sexo masculino com 65, 57, 52 e 37 anos e dois do sexo feminino com 43 e 54 anos) e 11 com ventilação não-invasiva na UTI, oito do sexo masculino com 33, 83, 48, 41, 46, 79, 53 e 64 anos e três do sexo feminino com 47, 51 e 79 anos.

Nas Enfermarias há 6 pacientes: três do sexo masculino com 37, 46 e 26 anos e três do sexo feminino com 53, 43 e 42 anos. A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 52% (sendo 85% na UTI e 25% nas Enfermarias).

Hoje o estado registrou 255 mil casos confirmados e 6.310 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 19,391 milhões, com 542 mil mortes. No mundo são 191 milhões de casos confirmados e 4,09 milhões de mortes.