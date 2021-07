O empresário Luiz Carlos Correia de Oliveira pediu exoneração da titularidade da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) em Vilhena.

A exoneração foi publicada nesta terça-feira, 20, no Diário Oficial do Município. No seu lugar, quem assumiu a pasta interinamente é Antônio Marcelo “Boca, que também comanda a Secretaria Municipal de Obras (Semosp).

Entrevistado pelo Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 21, Luiz disse ficou no cargo durante 35 dias e pediu exoneração devido a problemas de saúde enfrentados por sua esposa, que terá que fazer uma cirurgia. Era ela quem administrava seu estabelecimento comercial, no bairro Cristo Rei, desde que Luiz assumiu as ações da Agricultura no município.

Luiz disse que gostou de atuar na pasta, agradeceu o prefeito Eduardo Japonês (PV) pela oportunidade, mas destacou que, após a cirurgia da esposa, se o prefeito quiser, ele retorna ao cargo.

Nesta quarta-feira, 21, “Boca” e sua equipe fizeram visitas na área rural para acompanhar os projetos em andamentos.