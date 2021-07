Entrevistado pelo Extra de Rondônia em plena atividade, o vice-prefeito, Cássio Góes (PP), falou sobre a parceria que mantém com seu companheiro de gestão, o prefeito Adailton Fúria (PSD), e situou qual é o seu papel na administração cacoalense.

Ele também fez um relato deste início de mandato, afirmando que o mantra da dupla que comanda a cidade é “temos pressa, pois o tempo exige resultados”.

Cássio começou falando que as pessoas se surpreendem, de forma positiva, com o ritmo intenso com que essa gestão começou o mandato, assim como com a forma de parceria com que a cidade vem sendo administrada.

“Desde a campanha, a gente falava que a gestão seria com participação plena do vice-prefeito, com atribuições próprias para fazer as secretarias trabalharem no ritmo que planejamos, e isto está acontecendo, pois o pessoal já entendeu que as coisas com a gente são dinâmicas”, afirmou.

Ele destacou que o modelo adotado imprimiu um ritmo forte na condução dos trabalhos, trazendo avanços perceptíveis em diversos setores administrativos. “Temos ações propositivas na Educação, Saúde, Funcionalismo Público, Agricultura e Infraestrutura. E, como somos dois, podemos acompanhar as ações em todos os lugares, dividindo as tarefas. Enquanto o prefeito está promovendo alguma ação na área urbana, eu vou pro setor rural e realizo outros serviços, por exemplo”.

Para a coisa funcionar, Cássio explica que o segredo é a boa relação entre ele e o prefeito, que já vem de uma parceria de trabalho de seis anos, com total transparência e compromisso. “Mesmo quando a gente diverge em algum assunto, buscamos o consenso, sempre mantendo como foco o fato de termos de tomar decisões que favoreçam a comunidade que confiou em nós”, aponta.

Pontando algumas ações, Góes falou da modernização do sistema educacional, com adoção de novo material didático, investimentos em transporte escolar, e equipamentos de alta tecnologia para alunos e professores; investimentos na recuperação de vicinais; avanços na saúde e valorização do funcionalismo. “No caso específico dos servidores, por exemplo, eu destaco a universalização do auxílio-alimentação com valor único para todos, de R$ 750,00, que passa a vigorar a partir de janeiro”, disse ao Extra de Rondônia.

As ações macro, como o vice-prefeito classifica, deram visibilidade à dupla de gestores nos meios políticos estaduais, tanto que os dois estão sendo cotados para disputar cargos eletivos no próximo ano. Em seu caso específico, Cássio afirma que o foco agora é a administração de Cacoal. “Não penso em eleições, até porque estamos começando um projeto com o qual nos comprometemos nas eleições passadas, e pretendo neste momento me esforçar ao máximo para ser o vice-prefeito atuante que prometi aos eleitores de nosso município”, afirmou.

Finalizando a conversa, o vice-prefeito pede ao povo da cidade apoio e participação, para fazer de Cacoal uma referência em Rondônia em todos os setores. “Nossos gabinetes estão abertos à comunidade, ninguém leva chá de cadeira, e estamos firmes no propósito de servir a nossa população”, encerrou.