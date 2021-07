O deputado Chiquinho (PSB), se reuniu na segunda-feira, 19, com o presidente da Emater Luciano Brandão, seu vice José de Arimateia para debater e fazer a defesa de processo em que a PGE nacional entrou contra a entidade, especificamente contra a procuradoria.

Também estiveram presentes na reunião realizada em seu gabinete na Casa de Leis de Rondônia Tarciso da Projur, Emanuele Ferro, o advogado Artur Ferreira Veiga e o procurador Luciano José da Silva. A referida pauta objetiva relatar a situação desse processo que foi impetrada anos atrás contra a entidade.

Diante do exposto, o deputado Chiquinho que já tinha discutido com o Sindicato da Emater, onde foi demandado auxílio para seus membros, se reuniu com a diretoria da entidade preocupado em buscar soluções, a fim de solicitar a elaboração de uma peça jurídica em conjunto com Artur, além dos procuradores da Emater incluindo o ex-procurador José Pinto, que possui vasto conhecimento no tocante a essa Ação Direta de Constitucionalidade (Adin), na qual o parlamentar defendeu que o corpo jurídico em menção busque uma solução precisa sem gerar nenhum prejuízo aos ematerianos.

O parlamentar que também já foi presidente da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia, manifestou apoio aos colegas na preparação de uma tese para resolver a questão.

Chiquinho espera diante dessa demanda a obtenção de êxito nessa ação movida contra os procuradores da Emater, onde mencionou também uma Adin já existente há anos contra os ematerianos, em que o parlamentar manifesta apreço e apoio as mais de 900 famílias que a Emater abrange através de seus membros.