O governador Marcos Rocha cumpre agenda em Vilhena nesta sexta-feira, 23, informou a assessoria de imprensa ao Extra de Rondônia.

Ele visitará o município para, em breve solenidade, fazer a entrega de uma usina móvel de asfalto e equipamentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) aos sete municípios do Cone Sul.

O primeiro evento ocorrerá às 14h na Rua Casemiro Abreu e o segundo às 14h30 em frente à Câmara de Vereadores.

A usina móvel foi adquirida com recursos próprios do executivo estadual e faz parte de um trabalho em conjunto entre Governo do Estado e Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), que aprovou a compra. Com esta, o interior do estado passa a contar com cinco usinas móveis de asfalto: uma em Ariquemes, outra em Jaru, mais uma em Rolim de Moura, e outra em Ji-Paraná.

Conforme a assessoria do governo, todas estão instaladas de forma estratégica, de modo que os municípios circunvizinhos sejam também beneficiados.

Assessoria informou que os setes municípios do Cone Sul receberam os equipamentos do PAA e que o objetivo é fornecer ferramentas necessárias para alavancar a produção das famílias agrícolas da região.