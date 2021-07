Uma mulher identificada como Natalina Menezes Amaral, de 46 anos, acaba de ser assassinada a golpes de faca dentro de uma casa localizada na Rua Paraíba, no setor 19, em Vilhena.

Segundo os policiais militares que atenderam o caso, a vítima foi morta pelo próprio marido durante uma discussão e após o crime, ele mesmo ligou para a polícia relatando que havia esfaqueado a esposa e pedindo que uma ambulância fosse acionada.

Ainda segundo as informações levantadas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito passou um endereço que não foi localizado de início pela polícia e pelo Corpo de Bombeiros, no entanto, uma nova denúncia feita por um vizinho, que ouviu a briga entre o casal, levou os militares até o local certo, mas a vítima já estava morta.

Natalina foi encontrada sobre a cama e apresentando três cortes profundos na região do pescoço realizados com uma faca de açougueiro.