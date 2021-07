Em entrevista ao Extra de Rondônia no início da semana, o vereador Cássio Ribeiro (DEM), presidente do Poder Legislativo pimentense, falou sobre as ações do Parlamento neste começo de mandato, citou as ações mais destacadas da Casa de Leis e destacou a vinda de novos empreendimentos da iniciativa privada para Pimenta Bueno.

Falando sobre sua gestão na Câmara, o presidente diz que está passando por um período de aprendizado, mas de forma produtiva, posto ser estreante na vida pública e já estando incumbido de tão importante função. “Mas tenho convicção que estamos caminhando bem, fazendo a diferença, e conseguindo corresponder ás expectativas da comunidade”, observa.

Ele acrescenta que a Câmara vem promovendo uma reforma na legislação municipal, atualizando leis essenciais para o desenvolvimento do Município, atendendo as demandas que o momento apresenta. Ribeiro cita a boa relação com o Executivo, de forma propositiva e sempre tendo como baliza o interesse popular, faz com que a máquina administrativa caminhe de forma célere.

“Não engavetamos projetos, damos trânsito pleno a tramitação das matérias, tendo em mente que precisamos fazer nossa parte em tudo o que é de interesse da população, e temos percebido que o Executivo tem essa mesma preocupação. Então o índice de projetos encaminhados à Casa que foram aprovados é de 100 por cento, pois só nos chegaram matérias que realmente atendem à anseios da comunidade”, analisa.

Entre as ações, ele destacou a mudança do sistema de relações com o funcionalismo, passando de celetistas para estatutários; a alteração do horário de funcionamento dos supermercados da cidade, demanda que surgiu após chegada da empresa Irmãos Gonçalves; o parcelamento de solo das áreas ribeirinhas, que atende boa parte dos munícipes, e outras.

Finalizando, ele ressaltou os investimentos privados que aportaram na cidade este ano, caso da loja dos Irmãos Gonçalves e do Laboratório Marcos Donadon, este último inaugurado semana passada. “No primeiro caso, isso demonstra o grau de confiança de investidores em nosso Município, pois trata-se de uma empresa de grande porte, e que já é tradicional em Rondônia, a agora está disponível à nossa população”.

Já a respeito do Laboratório Marcos Donadon, ele agradeceu a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) pela iniciativa, “que trará à nossa comunidade o acesso a exames laboratoriais com padrão de excelência diferenciado a preços populares, atendendo expressiva parcela da população com este trabalho que é referência em Rondônia”.