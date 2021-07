No final da tarde de terça-feira, 20, a Polícia rodoviária federal prendeu quatro pessoas acusadas de furtarem caixas de óleo vegetal da carga de uma caminhão que tombou depois do Km 01 da BR-174, saída para Mato Grosso.

De acordo com o registro da ocorrência, após receber informações sobre o furto e levantarem as características dos veículos usados no crime, os federais saíram em diligência atrás dos suspeitos e logrou êxito em abordar uma caminhonete Ford Ranger próximo a loja Havan, com 17 caixas de óleo na carroceria .

Já no posto de PRF, também foi abordado um veículo modelo Polo, onde foram localizadas mais 06 caixas do mesmo produto.

Indagados sobre a procedência do óleo, os ocupantes afirmaram ter subtraído da carga do veículo tombado e que apenas tinham ficado com parte da mercadoria, pois o restante distribuíram para conhecidos.

Diante dos fatos, N. S. F., de 55 anos, J. H. J. S. P., de 30, J. C. O. L., de 58 e A.L. J. S., de 39 receberam voz de prisão pelo crime de furto e foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.