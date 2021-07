Entre os dias 1 e 15 de setembro será realizada a “Semana Nacional do Pescado”. Neste ano, o evento contará com o patrocínio da Agrofish Nova Aurora, empreendimento rural com 13 anos de atuação em Rondônia, na criação de peixe de cultivo.

O médico veterinário Edson Sápiras, proprietário da fazenda, explica que o objetivo é apresentar o pescado de cultivo rondoniense para todo o país, em especial o Tambaqui.

“Vamos aproveitar essa mobilização nacional para apresentar essa iguaria que é o Tambaqui para quem ainda não conhece. Nosso objetivo é continuar abrindo novos mercados possibilitando que as pequenas e médias pisciculturas de Rondônia se fortaleçam”, destaca.

AGROFISH NOVA AURORA

A fazenda Agrofish Nova Aurora fica localizada no município de Theobroma. Na propriedade são cultivados, em tanques escavados, 2,2 mil toneladas de tambaqui por ano, 300 toneladas de pintado e 100 toneladas de pirarucu.

O empreendimento atua na produção de pescado com sustentabilidade ambiental, sem a necessidade de fazer pesca predatória em rios da região e com normas para a conservação do meio ambiente em especial as nascentes e matas ciliares, as quais são indispensáveis para a atividade piscicultora em Rondônia.