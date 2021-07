O deputado Alex Silva (Republicanos) participou da solenidade de formatura geral na sede do 1° Batalhão de Polícia Militar, em Porto Velho.

A cerimônia foi marcada pela entrega de 27 centrais de ar condicionado, conquistadas com emenda parlamentar individual do deputado no valor de R$ 75.758,00, que irão auxiliar em melhores condições de trabalho dos militares da unidade e com a inauguração da sala da 2ª Cia de Policiamento Especializado.

O comandante-geral da PMRO Alexandre Almeida, o subcomandante-geral Plínio Sérgio Cavalcanti, o chefe de Estado Maior Vanderley da Costa, o comandante-regional de Policiamento (CRP-I) Drayton Florêncio da Silva e o comandante do 1º BPM Adenilson Silva Chagas, estiveram presentes na formatura.

Na ocasião, o parlamentar parabenizou a todos os policiais militares pelo desempenho em suas funções e agradeceu a toda corporação pela excelência no serviço prestado à sociedade no cumprimento da missão.

“Temos feito vários investimentos na segurança pública, em especial na Polícia Militar, para mim é sempre um prazer poder colaborar, pois sabemos do trabalho árduo realizado pelos policiais militares e as dificuldades enfrentadas diuturnamente por toda corporação”, afirmou o parlamentar.