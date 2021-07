Na madrugada desta quinta-feira, 22, um homem identificado como Edilson Pereira da Costa, de 32 anos, foi assassinado na esquina da Rua Carijós, com a Avenida Tapajós, no município de Cabixi e o irmão dele ficou gravemente ferido ao ponto de ter as vísceras expostas durante uma briga com direito a faca e arma de fogo.

De acordo com o registro do caso, uma guarnição da Polícia Militar foi compareceu no Hospital Municipal, devido ter dado entrada na unidade uma vítima de arma branca, que estava com as vísceras expostas.

No local, em conversa com o ferido, os militares foram informados de que ele havia tentado defender Edilson, que é seu irmão, de ser morto durante uma briga, onde um dos suspeitos puxou uma arma de fogo tipo garrucha de 2 canos, mas acabou sendo esfaqueado pelo comparsa do agente.

Ainda segundo a vítima, a discussão foi provocada por ciúmes, uma vez que sua ex-esposa atualmente é namorada de um dos agressores.

Em posse das informações, os militares saíram em diligências e no endereço acima citado, encontrou Edilson caído já sem vida, sendo informados por testemunhas que após a briga onde o irmão dele foi esfaqueado, os autores fugiram, mas retornaram pouco tempo depois e o executaram.

Após os trabalhos de praxe o corpo de Edilson foi removido por uma funerária Funerária Center Paz e seu irmão foi transferido para o Hospital Regional de Vilhena em estado grave.

A polícia segue em busca dos agentes do crime, sendo um deles, que desferiu a facada em uma das vítimas, conhecido pelo apelido de “Gordo”.