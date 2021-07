Gerou uma gargalhada só as alfinetadas entre o governador Marcos Rocha (sem partido) e o prefeito Adailton Fúria (PSD) durante a reunião ocorrida na tarde desta quarta-feira, 21, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cacoal (CDL).

Várias autoridades municipais e estaduais estiveram presentes ao encontro que teve por finalidade debater assuntos voltados para o fortalecimento do município, tais como a retomada dos voos, saúde, turismo, fomento da economia, pavimentação asfáltica, entre outros.

Adailton Fúria não usava máscara, o que chamou a atenção dos presentes, ao ponto de receber o questionamento do governador: “O prefeito deveria estar usando máscara”, disse Rocha, que recebeu a rápida resposta do mandatário municipal. “Não estou usando máscara porque o nosso presidente Bolsonaro mandou”.

Fúria também justificou dizendo que o número de infectados da covid-19 reduziram significantemente no município, com o registro de apenas 97 casos até esta quarta-feira.

Conforme alguns que presenciaram a cena, a situação pegou mal para o governador, que é um aliado de primeira hora do presidente e afirma nos quatro cantos do Estado que apoia todas as ações de Bolsonaro, um defensor do não uso de mascaras das pessoas que já foram imunizadas.

MEDIDAS EM CACOAL

Ao visitar Cacoal, Marcos Rocha, em seu discurso, pontuou as medidas adotadas para fazer com que metas essências para os rondonienses sejam cumpridas. O Governo de Rondônia está com mais de 60% do Plano Estratégico em execução com ações de responsabilidade do Estado e ainda realiza iniciativas de apoio aos municípios.

“É possível fazer uma administração limpa e correta. Nosso Estado estava sem dinheiro para investimento no início de 2019, mas demos a volta por cima fizemos de tudo para não entrar no caos e alcançamos o inédito triplo A em solidez fiscal e 100% de transparência. Precisamos fazer de tudo pelo nosso Estado, e as dificuldades que temos, vamos superar juntos”, afirmou o governador.