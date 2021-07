Os quatro aninhos de Rafael Miranda foi comemorado com o tema lúdico “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, do autor brasileiro Monteiro Lobato, obra que tem atravessado gerações e que representa a literatura infantil do Brasil.

A mãe Poliana Miranda não mediu esforços e deixou o filho numa felicidade, que com certeza ficará nas melhores lembranças do pequeno, de seu irmão Arthur e dos convidados.

A bonita e dinâmica empresária comanda a Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia. Na foto Poliana com os filhos Rafael e Arthur, e o esposo Wéder de Araújo. E ainda, o carinhoso cão Coiote.

Na Casa & Decoração em Cacoal, a maior loja de móveis e decoração do estado de Rondônia registrei em um dos elegantes e modernos showroom da tradicional loja, o sócio proprietário Wender Garcia e a cliente Adenilva Neres Souza.

O empresário Jocimar Sepp e a odontopediatra Débora Folli Sepp de Cacoal, fez tour pelo Rio Grande do Sul na última semana. Um dos passeios foi na Vitivinícola Jolimont em Canela, onde envolto por vinhas integradas com as magníficas paisagens degustaram o que é conhecido como néctar dos deuses.

Nesta semana estive no moderno edifício comercial Santa Clara no centro de Cacoal, no elegante e funcional escritório A.C.R. Nascimento dos empresários advogado Antonio Carlos do Nascimento e de seu filho Rodrigo Muniz do Nascimento, que trata de empreendimentos e consultorias.

Registrei na Sicoob Fronteiras em Cacoal, a atenciosa gerente Agro Stefanie Bizi atendendo os cooperados durante as curtas férias do gerente geral Edvaldo Rodrigues. A renomada cooperativa de crédito segue todas as prevenções ao coronavírus.

Em Cacoal, com comemoração antecipada, a expert estilista Linda Von Rondon ganhou festa surpresa do aniversário, que acontece no próximo dia 28. Entre os íntimos amigos, participou empresária Poliana Miranda e decorador Marcio Ermenegildo.