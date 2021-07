Inaugura nesta sexta-feira 23, as 09h a quadra esportiva da escola Nair Barros em Pimenta Bueno.

A obra é fruto de uma emenda individual do deputado estadual Eyder Brasil no valor de R$ 502.268,80, com contrapartida de R$ 93.344,83 do prefeito Arismar Araújo de Lima.