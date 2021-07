A judoca Nigara Shaheen será a adversária da brasileira Maria Portela na primeira luta da categoria até 70 kg na Olimpíada de Tóquio 2020. O sorteio os confrontos foi feito nesta quinta-feira (22).

Nigara é atleta do Afeganistão, país em intenso conflito civil, e integra a equipe de seis judocas da Equipe Olímpica do COI para Refugiados que vão disputar a olimpíada.

A luta será na noite de terça-feira (27) no horário do Brasil – manhã de quarta-feira (28), no horário do Japão.

Nigara começou a praticar judô quando tinha 11 anos, depois que deixou o Afeganisão com a família para fugir do domínio talibã e viver como refugiada em Peshawar, Paquistão. Praticar artes marciais era uma tradição de família.

Atualmente, além do judô, ela estuda comércio internacional na Universidade em Ekaterinburg, na Rússia, e tem como objetivo obter seu diploma de mestrado. Como membro da Equipe de Refugiados da Federação Internacional de Judô (IJF), ela participou do Grand Slam de Düsseldorf em 2020 e do Grand Slam de Kazan em 2021.

Em entrevista à IJF em 2019, Nigara disse que poderia ser um exemplo para outras mulheres. “Sendo a única judoca do Afeganistão, tenho que treinar com os homens. Isso é muito frustrante”, afirmou. “Infelizmente, existem tantos tabus sociais relacionados com as mulheres que praticam esportes em meu país. Eu ficaria orgulhoso se, no longo prazo, pudesse ser considerada um modelo para outras meninas ou mulheres no Afeganistão. Eu ficaria honrada em ser uma.”

Nigara disse ainda que existem tantas fronteiras sociais associadas às mulheres nos esportes no Afeganistão, especialmente no judô. “Em outras artes marciais, como caratê e taekwondo, há menos contato próximo em comparação com o judô. Acho que não sou só um lutadora no tatame, mas também fora do tatame estou lutando contra todo o preconceito.”

Confrontos dos atletas brasileiros no judô:

Feminino

48kg – Gabriela Chibana x Bonface (MAW)

52kg – Larissa Pimenta x A. Perenc (POL)

63kg – Ketleyn Quadros x C. David (HON)

70kg – Maria Portela x N. Shaheen (EOR)

78kg – Mayra Aguiar x MGL ou ISR

+78kg – Maria Suelen Altheman x Velenseki ou Cutro-Kelly

Masculino

60kg – Eric Takabatake x Sithisane (LAO)

66kg – Daniel Cargnin x Abdelmawgoud (EGY)

73kg – Eduardo Katsuhiro x Guillaume Chaine (FRA

81kg – Eduardo Yudy x Sagi Muki (ISR)

100kg – Rafael Buzacarini x Toma Nikiforov (BEL)

+100kg – Rafael Silva x Kokauri ou Sarnacki