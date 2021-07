A Polícia Civil de Cerejeiras-RO identificou os suspeitos da prática do crime de homicídio ocorrido no dia 4 de junho de 2021, no período da tarde na Zona Rural do município de Cerejeiras-RO que foi vítima Alciso Donizete da Silva. Leia (AQUI).

Após investigação, foi apurado que Aneilson Rosa da Costa e Josimar Aparecido Ferreira foram os autores do crime de homicídio.

Ao que se apurou, no dia dos fatos, a vítima golpeada várias vezes na região abdominal e a despeito de ter sido socorrida, não resistiu e veio a óbito.

Segundo consta, a vítima estava em casa, quando um dos autores do fato chegou e pediu gasolina, tendo demonstrado interesse por alguns porcos e quando ficou sozinho com a vítima, a golpeou e empreendeu fuga.

Consta que outro agente o aguardava em uma motocicleta na estrada próxima empreendeu fuga após a vítima ter reagido à ação realizando um disparo com uma arma de fogo que estava em sua posse.

Durante as investigações fora realizada inclusive a representação humana “Retrato Falado” do executor pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Após representação policial, foi decretada pelo Poder Judiciário, a prisão temporária dos suspeitos que estão atualmente foragidos.

A Polícia Civil de Cerejeiras pede apoio da população com informações sobre o paradeiro dos suspeitos através do telefone 69 3342-2436, podendo tais informações serem repassadas de forma anônima sendo mantido o sigilo absoluto da fonte.

Os mandados de prisão dos investigados encontram-se cadastrados no Banco Nacional do CNJ.

A investigação será concluída dentro do prazo legal com a juntada dos laudos periciais e encaminhada ao Ministério Público posteriormente para início da ação penal.