No final da manhã desta quinta-feira, 22, a reportagem do Extra de Rondônia acompanhou os investigadores da Delegacia de Homicídios de Vilhena, na abertura de uma fossa localizada na casa de E. R. S., de 34 anos, suspeito de assassinar a servidora pública Natalina Menezes de Amaral, de 46, durante a última noite, onde ele supostamente teria jogado uma sacola contendo provas do crime.

Após a abertura da tampa de concreto com o uso de uma picareta, a sacola foi pescada pelos investigadores e dentro, ao contrário do que se esperava, foi localizada apenas uma saia feminina de cor rosa.

Apesar da vestimenta não apresentar manchas de sangue foi recolhida para ser submetido a perícia, para a possível localização de material genético da vítima ou do infrator.

Já as roupas que segundo testemunhas, o assassino usava no momento do crime, foram localizadas dentro do imóvel e também foram recolhidas para serem periciadas pois aparentavam manchas de sangue. Na casa que era alugada pelo suspeito também havia bebida alcoólica.

Apesar de todos os indícios apontarem para ele como sendo o autor do crime, o namorado da vítima nega que tenha assassinado Natalina, mesmo o registro do caso constando informações de que ele mesmo teria ligado para a polícia e para o Corpo de Bombeiros relatando que havia esfaqueado a companheira.

Mesmo com um primeiro depoimento cheio de contradições E., que trabalhava como servente de pedreiro e já possui passagens por agressão contra a própria família, ainda é o principal suspeito do crime segundo os investigadores.

Em um dos diversos registros que possui em seu desfavor, E. é acusado de tentar contra a vida da própria irmã usando um facão.

Também há indícios de quando era menor de idade, o suspeito teria sido o responsável pela morte de um estudante, ocorrida em um festa no município de Colorado do Oeste, cujo o processo já foi concluído a aproximadamente 17 anos.

Na ocasião a vítima foi golpeada com uma faca de mesa no coração e morreu antes mesmo da chegada do socorro.

