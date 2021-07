O município de Vilhena recebeu nesta semana uma fábrica de manilhas e bloquetes que funcionará no Centro de Ressocialização Cone Sul. O recurso para a aquisição da fábrica é fruto de emenda parlamentar de Luizinho Goebel (PV) de R$436,7 mil, com contrapartida da prefeitura de R$ 50,5 mil. A entrega foi feita ao secretário municipal de obras, Marcelo “Boca” pelo prefeito Eduardo Japonês e pelo representante do deputado estadual.

A fábrica, que agora só depende de um barracão no presídio para começar a funcionar, será totalmente operada pelos reeducandos que poderão contribuir para a comunidade enquanto desenvolvem uma habilidade profissional que facilitará sua reinserção na sociedade, ao mesmo tempo em que ganham remição de pena na proporção de um dia para cada três trabalhados.

Conforme o deputado Luizinho Goebel, a fábrica de manilhas em pleno funcionamento possibilitará a fabricação acelerada de tubos de concreto para esgotos e drenagem pluvial, reduzindo drasticamente o custo final das obras. “Essa aquisição agregará mais qualidade nos serviços de drenagem profunda no município, ação feita para prevenir alagamentos, dentro da zona urbana e na construção de bueiros na zona rural”, destacou o parlamentar.

Ainda de acordo com Goebel, com essa fábrica a prefeitura poderá substituir as pontes de madeira por tubos de concreto fazendo um serviço definitivo, além de possibilitar a implantação de meio-fio e fabricação de bloquetes para pavimentar ruas, avenidas, praças e pátio de órgãos públicos.