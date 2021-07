Um bar localizado na Rua 830, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, foi alvo de assaltantes pela segunda vez em menos de 15.

De acordo com o proprietário, na manhã desta sexta-feira, 23, ele se deparou com a porta do estabelecimento arrombada e constatou o furto de diversas garrafas de pinga, refrigerantes cervejas de diversas marcas.

Ainda de acordo com a vítima, não faz nem 15 dias que ele teve seu bar invadido, lhe causando um grande prejuízo, que agora soma com o causado no novo assalto.