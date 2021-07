Nesta semana, a prefeita Sheila Mosso percorreu, mais uma vez, a área rural do município para a entrega de uma série de benefícios para os moradores.

Iniciou a semana informando a aquisição de um carro que será destinado para atender a demanda do posto de Saúde Olaia Alves. O recurso teve a participação da Câmara de Vereadores (através de indicação do vereador Denilson), que destinou R$ 60 mil de emenda parlamentar.

A prefeita também assinou, junto com secretário municipal de agricultura Vladimir, dois acordos de cooperação: um com a Associação dos produtores rurais Zé Bentão (ASPRAVIVA), Através do chamamento público no 01/2021, destinando um pulverizador canhão jatão 600 para atender os produtores rurais, e outro com a Associação Mista e Esportiva (AMCB), através do chamamento público no 01/2021, destinando um distribuidor de calcário, um perfurador de solo e uma roçadeira de arrasto, para atender os produtores rurais.

A prefeita esteve no distrito de Novo Plano, acompanhada do vice Daniel Paraíso e os vereadores Rubens e Gaguinho, para realizar a entrega de uma moto 0KM para a equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), para atender a demanda do distrito, assim facilitando os atendimentos.

O distrito de Boa Esperança também foi completado com uma moto destinada à equipe do SAAE para atender a demanda e ter mais rapidez no atendimento à população.

Nas postagens feitas em sua página pessoal na rede social Facebook, Sheila Mosso garantiu continuar trabalhando diuturnamente para desenvolver o município