Presente em agenda do governador em Vilhena nesta sexta-feira 23, o Chefe da Casa Civil do Estado, Junior Gonçalves, falou ao Extra de Rondônia sobre a situação atual do governo, que em sua análise vive um momento de “grandes realizações, resultado de uma política de austeridade do governador Marcos Rocha”.

Ele cita como exemplo o programa “Tchau Poeira”, “que vem a socorrer os Municípios neste momento de dificuldade econômica em virtude da pandemia, com ações em todos os 52 municípios, levando às cidades asfalto de qualidade e melhorando a infraestrutura para trazer à comunidade bem-estar e qualidade de vida”.

Além de ações nos perímetros urbanos, o “Tchau Poeira” atende também as rodovias de responsabilidade do Estado, dando maior suporte ao DER.

Sobre sua valorização funcional destacada pelo próprio governador em discurso proferido na cerimônia desta tarde, Gonçalves atribui o bom desempenho a própria maneira com que Marcos Rocha conduz a administração: “é um homem dotado de bom senso, que tem visão administrativa e que valoriza o trabalho em equipe, tendo sensibilidade para detectar o potencial de cada integrante de seu staff e permitir que as pessoas tenham condições de desenvolver um bom trabalho, algo típico de bons gestores”, afirmou.

Sobre outras ações de governo, o Chefe da Casa Civil destaca a usina de asfalto inaugurada em Vilhena nesta sexta-feira, fato que motivou a vinda da comitiva governamental ao Município, “ato que concretiza um sonho de mais de uma década, mostrando que o governo Marcos Rocha não é de promessas, mas de realizações”.

Junior também enumerou a construção de um hospital de grande porte e alto padrão que deverá contar com 350 leitos, cuja primeira etapa deverá ser entregue à comunidade no final do próximo ano; o programa “Tchau Poeira” nos 52 municípios do Estado; a instalação de espaços comunitários em diversas cidades, a instalação de tubos armcos em áreas vicinais pelo Estado afora, “que eliminará dezenas de pequenas pontes que são dão problema na época das chuvas, e muito mais”.

Finalizando a conversa, Gonçalves declarou que o que avalia como “bom desempenho do governo” se deve ao “trabalho sério, justo e honesto do governador Marcos Rocha, um homem que tem visão administrativa voltada para atender o coletivo, que não promete o que não irá realizar, e tem uma postura diferenciada na forma de governar”.