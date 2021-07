O governador Marcos Rocha cumpriu extensa agenda nesta sexta-feira, 23, no município de Vilhena, realizando a entrega de uma moderna usina de asfalto CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com investimentos de aproximadamente R$ 10 milhões e equipamentos do PPA aos prefeitos dos municípios do Cone Sul.

A entrega aconteceu em frente ao prédio da Câmara de Vilhena, reunindo várias autoridades municipais e estaduais, como deputados estaduais e secretários estaduais e municipais.

Marcos Rocha se emocionou com a receptividade e disse que seu governo vai transformar a realidade do rondoniense para melhor.

“O nosso sonho é coletivo, e sonhamos com melhorias na educação, com escolas bonitas, sonhamos com vidas e geração de empregos pra nossa gente; Hoje, Rondônia é o segundo Estado com menor índice de desemprego no Brasil. Crescemos muito em pouco tempo. Todos nós sonhamos com asfalto de qualidade. Já morei em rua sem asfalto e sei como era ruim ter que sair pisando em lama na chuva ou em rua empoeirada na seca. Mas nós vamos transformar essa realidade pra melhor. Somando os equipamentos e caminhonetes do DER, dá R$ 10 milhões, recursos do Governo do estado, recurso que poderia ser desviado para atender interesses pessoais. Mas nós estamos fazendo para atender interesses coletivos”, disse.

Rocha também falou a respeito da ajuda que recebe dos seus secretários. “Peço a Deus que me use todos os dias para fazer o bem. Meus secretários estão nos cargos porque são pessoas honestas, que eu escolhi. Mas, sempre digo pra eles, que são meus amigos: escolhi vocês perante Deus, mas se vocês pisarem na bola, tendo algum tipo de corrupção, a partir daquele momento, vocês são responsáveis pelo seus CPFs. Eu peço que me ajudem a combater a corrupção”, observou, dizendo que recebeu o governo com R$ 420 milhões abaixo do orçamento e hoje o estado tem R$ 826 milhões de superávit.

Ainda, no seu discurso, Marcos Rocha agradeceu, primeiro a Deus e, depois, o apoio do presidente Jair Bolsonaro para chegar ao governo.

“Vou citar uma pessoa que serei sempre grato e nunca serei desleal, que é o Bolsonaro. Aprendi o seguinte: se alguém algum dia acreditou, lhe fez um bem, e acreditou em você, honre para sempre. Não importa que depois até mude. Tem amigos que às vezes depois te abandonam. Mas a gente sempre tem que honrar. E honro cada um de vocês. Hoje sou governador de todos e para todos. Mais equipamentos chegarão e até o final de 2022, nosso Estado estará bombando positivamente, fruto de um planejamento e que estamos trabalhando junto com todos os secretários”, encerrou.