O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), registrou queda de 74% no número de internações por covid-19 em todo o Estado.

Com isso, vários leitos clínicos e de Unidades de Terapia Intensiva UTIs estão ficando vazios.

A redução iniciou após medidas adotadas pelo Executivo Estadual frente a um pico de hospitalizações ocorrido há quatro meses. Da mesma forma, a fila de espera por leitos não existe há três meses.

Dados do Boletim Covid divulgados na terça-feira (21) mostram que, atualmente, 265 pacientes estão internados com a doença. Diferente da realidade do dia 17 de março deste ano quando havia 854 pacientes hospitalizados e mais 170 na fila de espera.

São várias as ações que o Governo de Rondônia tem desenvolvido e que contribuem para essa redução, como a operação “SOS Vacinação”, que visa socorrer e ajudar aqueles municípios que estão com dificuldades na aplicação da vacina. Além disso, 25 drives-thrus de testagem em massa, com isolamento dos casos positivos, já foram realizados em auxílio às prefeituras.

O secretário de saúde, Fernando Máximo, conta que, no ápice da pandemia, havia muitos pacientes internados e na fila de espera por um leito de UTI. “Os números têm caído muito, graças à Deus. Isso é fruto da vacinação, dos drive-trhus, além da conscientização feita pelo Estado para com a população de Rondônia. É fundamental que continuemos com os protocolos de segurança e sempre com uso de máscara e distanciamento social para evitar a transmissão do vírus”, recomenda.