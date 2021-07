O senador Confúcio Moura (MDB) segue discutindo, com os gestores municipais, soluções para os problemas das cidades rondonienses. Na tarde de quinta-feira 22, esteve em Itapuã do Oeste, ocasião que anunciou para o prefeito Moisés Cavalheiro, secretários e vereadores que fará a Interlocução junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para a recuperação e manutenção do trecho urbano da rodovia BR-364.

O parlamentar informou que na próxima semana, a primeira agenda em Brasília será com o DNIT para reivindicar essa obra. “Eu estava passando pela BR-364, e no perímetro urbano de Itapuã, a situação está difícil. Feia! Não adianta fazer recapeamento, pois fica bonito só por um tempo. Precisamos fazer um serviço de qualidade, como em Ariquemes”.

O prefeito Moisés falou da necessidade da recuperação do perímetro urbano. Segundo ele, essa situação prejudica até a economia local. “Nós temos restaurantes de excelente qualidade, que não perde para nenhum outro do Estado, porém, devido a poeira e buracos, os viajantes não param”, justificou.

Moisés também agradeceu o senador por cuidar do município. “Nos dois primeiros anos de mandato, o senhor destinou recursos para diversas áreas do município. Em especial, neste momento de pandemia, mais de R$ 1,2 milhão para atender a nossa saúde. Recentemente recebemos dois ônibus escolares”, destacou.

Confúcio descreveu os trabalhos voltados para Rondônia. “Eu sempre digo que o nosso trabalho é representar povo rondoniense, e eu faço com muito orgulho. Eu sei que não conseguimos atender a todas demandas, mas sigo em Brasília me esforçando para cumprir a nossa missão, a qual nos foi confiada”, declarou.

Na ocasião, o senador visitou as obras do Hospital Municipal José Baioco, e também as ruas que recebem pavimentação com blocos de concreto intertravados.