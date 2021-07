Conforme informado pelo Extra de Rondônia dias atrás, uma massa de ar frio de origem polar de grande intensidade vai invadir o Brasil na próxima semana, atingindo o Estado de Rondônia (leia mais AQUI).

Modelos numéricos analisados pela MetSul Meteorologia indicam de forma sistemática que será uma erupção de ar gelado muito intensa.

O ar polar deve ingressar no Brasil entre terça-feira, 27, e a quarta-feira, 28, dia em que deve atingir Rondônia, com o município de Vilhena registrando as menores temperaturas do Estado.

De acordo com o meteorologista Davi Friale, do site “O Tempo Aqui”, a onda de frio chegará na quarta-feira, com ventos intensos, provocando mais uma friagem típica da Amazônia Ocidental, deixando as noites “geladas” até o fim da semana.

“Esta onda polar será tão intensa que poderá estabelecer recordes de frio dos últimos anos em boa parte do Brasil. Até o Distrito Federal e o norte de Goiás sentirão os ventos frios polares. No estado do Amazonas, a temperatura diminui até nas regiões de Tabatinga e proximidade de Manaus. Em alguns pontos, como em Mato Grosso e Goiás, a temperatura deverá ficar abaixo de 6ºC. No Acre, em Rondônia e no sul e sudoeste do Amazonas, as temperaturas vão despencar a partir da noite de quarta-feira, podendo chegar, em alguns pontos, a menos de 10ºC”, informa Friale, que é chamado de “o homem do tempo”.

Contudo, em entrevista ao Extra de Rondônia neste sábado, 24, Daniel Panobianco, jornalista que atua na área através de agência de notícias meteorológicas e atualmente mora em Echaporã, São Paulo, explica que a temperatura na região de Vilhena pode oscilar entre 12°C e 8°C, podendo superar, inclusive, os 7,5°C registrado em 30 de junho passado, considerado, por enquanto, o recorde de frio em 2021 (leia mais AQUI).

Ao site, Daniel mostrou projeção do modelo europeu ECMWF que prevê a temperatura.