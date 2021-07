Matheus de Aquino Alves, de 19 anos, morreu nesta madrugada de domingo, 25, em acidente automobilístico na BR 364, próximo ao rio Piracolino, em Vilhena.

Conforme as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima conduzia um carro Fiat Uno, quando se envolveu num acidente com dois caminhões.

O carro partiu ao meio e Matheus morreu no local. Haviam mais pessoas no carro que foram levadas ao pronto-socorro do Hospital Regional, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local com a Polícia Técnica Científica (Politec), apurando as causas do acidente.

O corpo da vítima foi removida pela funerária São Matheus.