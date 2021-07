Na madrugada de domingo, 25, um homem foi ferido a golpes de taco de sinuca em um bar localizado na Avenida Tancredo Neves, em Vilhena e precisou ser hospitalizado.

De acordo com o registro do caso, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o “Bar Sport”, localizado, no bairro Marcos Freire, onde segundo denúncia havia uma pessoa lesionada.

Chegando ao estabelecimento, os policiais foram informados pelo proprietário que dois clientes se desentenderam e um acabou saindo lesionado e precisou ser conduzido ao pronto-socorro pelo Corpo de Bombeiros.

Já no hospital, a vítima relatou que estava no bar quando chegou um homem e passou a lhe acusar de estar mantendo um relacionamento amoroso com sua ex-esposa.

Como alegou não saber do que o agente falava, a vítima saiu do local, mas foi seguido pelo agressor, que estava em posse de um taco de sinuca e lhe deferiu um golpe na cabeça e outro no braço esquerdo.

Após as agressões, o suspeito fugiu e a vítima não soube informar onde ele poderia ser localizado. Diante dos fatos o caso foi registrado como lesão corporal.